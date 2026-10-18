Programme de sécurité alimentaire : 9 218 ménages vulnérables secourus à Bambey

Le coup d'envoi du versement des bourses de sécurité familiale a été donné le vendredi 16 octobre 2026 lors d'un rassemblement organisé au stade omnisports de Bambey. À cette occasion, la ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, a annoncé l'octroi d'une enveloppe de 135 000 FCFA par foyer.



Pour le seul département de Bambey, cette initiative cible 9 218 ménages en situation de précarité, ce qui représente un investissement local global de 1 244 330 000 FCFA destiné à soutenir la résilience des habitants face à la crise alimentaire, selon des informations rapportées par Le Soleil.



À l'échelle des territoires prioritaires, ce programme d'aide sociale s'étend bien au-delà de Bambey pour englober également les départements de Matam, Goudiry, Salémata et Saréya. Au total, ce sont 17 200 foyers vulnérables (soit environ 154 800 bénéficiaires directs répertoriés) qui recevront chacun cette allocation de 135 000 FCFA. Pour mener à bien cette campagne d'assistance financière, l'État a mobilisé un budget global s'levant à 2 milliards 322 millions de FCFA.



La ministre a soutenu que la transparence et la rigueur ont prévalu lors de l'établissement de la liste des bénéficiaires. Le processus de sélection s'est appuyé sur les données du Registre national unique (RNU) et sur un système de classification socio-économique afin de cibler en priorité les foyers les plus démunis. «Des vérifications sur le terrain ont été faites afin de fiabiliser les données et de sécuriser les paiements. Cette démarche vise à garantir que l’assistance publique parvient au ménage qui en ont le plus besoin dans le respect de justice sociale d’équité et de transparence », a-t-elle précisé.