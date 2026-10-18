La LSFP implique les acteurs du football dans la promotion des JOJ de Dakar 2026

La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) veut faire des clubs et des supporters des acteurs de la mobilisation autour des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. À l’occasion du démarrage de la nouvelle saison de football, le 17 octobre 2026, son président, Babacar Ndiaye, et le conseiller spécial du chef de l’État en charge du sport, Djamil Faye, ont distribué des kits de promotion de l’événement.



D'après l'APS, cette action de sensibilisation a été menée en marge du match ayant opposé le Jaraaf de Dakar à AJEL de Rufisque, au Stade municipal de Yoff, en collaboration avec l’initiative citoyenne « DUNDAL JOJ ».



Les deux responsables ont remis des kits aux deux clubs ainsi qu’aux ramasseurs de ballons. Les spectateurs ont également été invités à se mobiliser davantage autour des JOJ 2026. Un texte de sensibilisation a été lu à la mi-temps, tandis que la mascotte des JOJ, « Ayo », a partagé la fête avec les supporters des deux formations, sur le terrain et dans les tribunes.



Selon la LSFP, cette initiative traduit la volonté du football professionnel sénégalais de prendre toute sa place dans la dynamique de Dakar 2026 et de contribuer à faire vivre les valeurs olympiques auprès des jeunes, des clubs et des supporters.



« Premier événement olympique organisé sur le continent africain, Dakar 2026 est une formidable occasion de rassembler notre jeunesse et de faire rayonner le Sénégal à travers le sport », a avancé la LSFP.