Football des sourds : le Sénégal toujours dans l’incertitude pour la DAFCON 2026

À quelques jours de la clôture des confirmations de participation à la DAFCON (tournoi de la Deaf African Football Confederation) 2026, prévue en Éthiopie, l’Association des Sports des Sourds du Sénégal (ASSS) alerte sur l’absence de confirmation de la participation du Sénégal à cette compétition africaine de football des sourds.



Dans un communiqué, l’association rappelle que l’équipe nationale de football des sourds est championne d’Afrique en titre et a remporté la médaille de bronze au Championnat du monde 2023. Elle figure également parmi les nations les mieux classées au niveau mondial.



Selon l’ASSS, le dossier de participation du Sénégal reste toutefois en attente de validation en raison d’un « blocage au niveau du Comité National Paralympique (CNP) », qui évoquerait une prétendue annulation de la DAFCON.



L’association apporte une précision sur la situation. Elle indique qu’il ne s’agit pas d’une « annulation de la compétition, mais du retrait de son organisation au Cameroun et de sa réattribution à l’Éthiopie ».



L’ASSS affirme avoir transmis au Comité National Paralympique les documents officiels relatifs à la nouvelle organisation de la DAFCON 2026 en Éthiopie.



Cette démarche devait permettre l’examen du dossier et la confirmation de la participation du Sénégal à la compétition.



À l’approche de la date limite, l’ASSS appelle ainsi à une « lecture attentive des documents transmis » et à une « clarification urgente de la situation ».



L’association estime que cette démarche est nécessaire afin de préserver la participation du Sénégal à cette « importante échéance du football des sourds africain ».