Football: soupçons de corruption pour l’élection du président de la Fédération malgache

Les présidents des Ligues de football de la région d’Analamanga et celui de la région Amoron’i Mania sont à l’origine de ce recours en annulation. Ces derniers soutiennent que le président élu a acheté certaines de ses voix. Pour appuyer leur requête, ils ont notamment fourni des procès-verbaux de transcriptions de conversations téléphoniques entre deux électeurs qui indiquent avoir reçu « leur part », à savoir 5000 euros pour l’un et 2500 euros pour l’autre.



« Tous les Malgaches ont besoin de connaître la vérité concernant cette affaire », a réagi au téléphone Hery Rasoamaromaka, l’un des candidats favoris, arrivé second de cette élection. « Il faut vraiment une refonte du football malgache parce que presque tous les présidents de ligue ont été corrompus. Ce qu’ils veulent c’est de l’argent et non promouvoir le football », poursuit-il, précisant que même s’il y a annulation, il ne se représentera pas.



« La commission de recours de la FMF est en réunion depuis trois jours pour statuer sur cette requête », explique Béatrice Attalah, la présidente du Comité de normalisation. « En tout cas, il n’y a pas eu de problème pendant le vote. Il a été fait en présence de la FIFA et la CAF », souligne t-elle. La commission de recours doit rendre sa décision dans la matinée de ce dimanche 1er septembre.