Forage Cimetière Baqiya de Touba: Bougane Gueye Dany complète le budget pour la construction

Le grand cimetière Baqiya de la ville sainte de Touba est situé dans une zone montagneuse. Ce qui rend son accès à l'eau très difficile. Une campagne de levée de fonds a été alors initiée depuis plusieurs mois par les talibés mourides pour la construction d'un forage près du cimetière pour une fourniture adéquate du liquide précieux nécessaire pour les bains mortuaires.



Un souci qui devrait bientôt se transformer en un vieux souvenir. Le Patron du groupe D-Média et non moins candidat déclaré à la Présidentielle de février 2024, dégagé une importante somme de plusieurs millions pour compléter le budget prévu pour la construction de ladite infrastructure. "La situation était devenue préoccupante. Lors des grands événements qui rassemblent des milliers de personnes dans la ville sainte, la zone où se situe le Cimetière Baqiya fait face à une manque criard d'eau à cause du relief montagneux. Durant ces périodes, il y a souvent beaucoup de familles qui arrivent pour enterrer leurs proches décédés. Et il est arrivé que les gens achètent des bouteilles et sachets d'eau minérale pour pouvoir procéder au bain mortuaire de leur parent", a indiqué le Coordonnateur des travaux qui s'exprimait a nom de Serigne Abdou Samat Souaibou Mbacké.



Ce dernier qui a reçu une enveloppe d'argent liquide et un chèque de Bougane Gueye Dany, a tenu à le remercier. Le leader de Gueum Sa Bopp a affirmé qu'il ne comptait pas s'arrêter à ce problème de fourniture d'eau au niveau du cimetière. Qu'il va s'attaquer aux problèmes d'accès à l'eau des populations environnantes après la construction de ce forage.