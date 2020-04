Force Covid-19: Le ministre du Pétrole Makhtar Cissé débloque plus d'un (1) milliard

Le ministre du Pétrole et des Énergies, Mouhamadou Makhtar Cissé a remis à son homologue de la Santé et de l’Action Sociale Abdoulaye Diouf Sarr, une contribution d’une valeur de plus d’un milliard FCFA (1.064.260.000 FCFA), pour lutter contre la propagation du COVID-19. Ce, suite de l’appel lancé par le Président de la République Macky Sall. Une somme collectée auprès de tous les acteurs du pétrole et de l’énergie, comme l'indique le communiqué.