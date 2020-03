Force Covid-19 : le Port autonome de Dakar débloque 2 milliards de F Cfa

A l’instar du patronat et de certaines entreprises, le Port autonome de Dakar a décaissé deux (2) milliards de F Cfa comme contribution au Fonds de riposte et de solidarité contre le coronavirus.



L’entreprise dirigée par Aboubacar Sadikh Bèye va contribuer à hauteur d’un milliard et compte mobiliser auprès des acteurs portuaires un milliard supplémentaire.



A rappeler que le président de la République Macky Sall, avait annoncé que le fonds de riposte et de solidarité est doté de 1000 milliards de F Cfa, une somme qui sera alimenté par l’Etat et les bonnes volontés.