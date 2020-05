Force covid19- le comité de suivi met en place 4 commissions dans des secteurs clés

Le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID-19 (FORCE COVID-19), s’est doté de 4 commissions dans les domaines de la santé, l’économie, l’approvisionnement en hydrocarbures et denrées de première nécessité, entre autres, rapporte l‘Aps.



Lors de sa deuxième réunion plénière, jeudi au Building administratif Président ‘’Mamadou Dia’’ sous la présidence du Général François Ndiaye, le comité a décidé de mettre en place les commissions « Renforcement du système de santé », « Renforcement de la résilience sociale des populations », « Stabilité macro-économique et financière pour soutenir le secteur privé et préserver les emplois ».



Il y a aussi la commission « Approvisionnement régulier en hydrocarbures, produits médicaux, pharmaceutiques et denrées de première nécessité », selon le communiqué reçu à l’APS, ajoutant des présidents, vice-présidents, des rapports ont été désignés pour chaque commission.



La même source souligne que lors de cette réunion, « les membres du comité ont réitéré leur engagement à travailler bénévolement pour la préservation de l’intérêt supérieur des sénégalais dans ce contexte de pandémie ».



Le président du Comité, Général François Ndiaye, qui a rappelé « le contrat de confiance devant lier les membres du comité » a également fait le point sur les activités menées notamment la rencontre avec le gouverneur de la région de Dakar, suivie d’une visite de terrain à Guinaw Rail, dans la banlieue dakaroise.



Le comité a adopté ses règles de fonctionnement, son budget et validé le dispositif de suivi des opérations du « Force Covid-19 ».