Adaptation au changement climatique : le Sénégal et la Guinée Bissau décrochent un appui de 12 milliards CFA du FEM

Le Fonds pour les pays les moins avancés (PMA), géré par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), a approuvé une enveloppe de 20 millions de dollars américains soit environ 12,2 milliards de francs CFA pour deux nouvelles initiatives d’adaptation soutenues par le PNUD au Sénégal et en Guinée-Bissau.



Selon un communiqué, ce programme d'urgence est destiné à aider les communautés locales à « gérer les risques croissants liés aux inondations, à l’érosion côtière et à l’élévation du niveau de la mer, tout en protégeant les écosystèmes et les moyens de subsistance ».



Au Sénégal, le projet soutiendra les efforts d'adaptation au changement climatique dans les Niayes et les zones urbaines et périurbaines de Dakar, où les inondations récurrentes se sont intensifiées ces dernières décennies en raison du changement climatique, de l'urbanisation rapide et de la dégradation des écosystèmes.



L'initiative restaurera les zones humides et les bassins de rétention qui absorbent et régulent les eaux de crue, tout en promouvant une agriculture durable et l'entrepreneuriat vert.



Selon le Pnud, des solutions fondées sur la nature seront également intégrées aux cadres de planification locaux afin de soutenir une gestion durable des inondations à long terme.



Le projet renforcera également les moyens de subsistance et améliorera la gestion de l'eau pour les communautés qui dépendent de l'agriculture et des zones humides. Plus de 362 000 personnes devraient en bénéficier directement.