Forte affluence dans les stations d'essence en Centrafrique

Les responsables de l'Agence de stabilité et de régulation des produits pétroliers en RCA (ASRP), accusent les autorités de mauvaise gestion du stock de sécurité tombé sous le seuil critique.



Les autorités rejettent ces accusations et rassurent dans le même temps.



"Il n'y a pas de difficulté en terme de disponibilité des produits pétroliers. La difficulté aujourd'hui c'est ce phénomène de spéculation entretenu par certains compatriotes, compte-tenu de certaines informations selon lesquelles la SONARA a pris feu et qu'il y a un cas de force majeure" soutient le Ministre de l'Energie Herbert Gontran Djono Ahaba.



"Donc les populations pensent que d'ici peu, nous entrerons dans une situation de pénurie et il faut en profiter pour faire des réserves" a-t-il poursuivi.



Le ministre de l'énergie a assuré que les stations-service continueraient d'être ravitaillées et que des contrôleurs seraient déployés sur le terrain.



Malgré ces annonces, les consommateurs continuent de prendre d'assaut les stations.



Selon les observateurs, la crise pourrait être longue si la SONARA au Cameroun n'arrive pas à pallier le problème survenu sur son dépôt de stockage à Limbé dans le Sud-Ouest anglophone.