Forum Civil : Birahime Seck va laisser sa place à un nouveau Coordonnateur général

Le Forum Civil s’apprête à tourner une nouvelle page dans sa gouvernance. Arrivé au terme de ses deux mandats, le Coordonnateur général Birahime Seck cédera sa place lors de l’Assemblée générale prévue les 23 et 24 août 2025, consacrée à l’élection d’un nouveau Coordonnateur et au renouvellement de ses instances.

D’après une note d’information, le Conseil d’administration a confié au Comité le mandat de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’organisation de cette rencontre, qui devra se tenir au plus tard à la fin du mois de septembre 2025.