Forum International de Dakar: le Japon annonce sa contribution financière au maintien de la paix et la sécurité en Afrique

Le vice-ministre parlementaire chargé des affaires étrangères du Japon, Nakatani Shinichi qui a pris part à la cérémonie du 6e Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, a annoncé lundi dans son discours que le Japon apporte sa contribution financière.



Constatant des progrès encourageants vers la paix et la sécurité grâce aux efforts menés par l’Afrique ou au Sahel, Nakatani Shinichi, a jugé nécessaire pour la communauté internationale d’appuyer ces engagements propres des pays africains à travers la coopération multilatérale.



M. Shinichi a aussi rappelé que le Gouvernement du Japon avait organisé la 7ème Conférence Internationale pour le Développement de l’Afrique, dite TICAD7, en août dernier à Yokohama. Une plateforme qui incarne justement le multilatéralisme, en mettant à profit l’appropriation de l’Afrique et le partenariat de la communauté internationale.



« Lors de la TICAD7 tenue en août dernier, de nombreux pays africains et partenaires internationaux ont activement participé aux discussions sur la paix et la sécurité en Afrique. Au cours de séances plénières, et à l’occasion des deux sessions spéciales consacrées respectivement au Sahel et à la Corne de l’Afrique. À cette occasion, le Premier ministre du Japon ABE Shinzo a lancé une nouvelle initiative japonaise, dénommée la Nouvelle Approche pour la Paix et la Stabilité en Afrique (NAPSA) », a indiqué Nakatani Shinichi.