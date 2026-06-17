Forum des Affaires Sénégal Rek de New Jersey: la ministre de la Jeunesse vante les atouts du Sénégal devant les investisseurs américains

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Mme Djiréye Clotilde Coly, a participé, en marge de la Coupe du Monde, au Forum des Affaires Sénégal Rek, tenu à l'Université Rutgers Livingston Student Center, dans le New Jersey. Placée sous le thème « Investir au Sénégal : Opportunités, Partenariats et Croissance », cette édition spéciale a réuni investisseurs, entrepreneurs, décideurs économiques et membres de la diaspora autour des perspectives d'investissement qu'offre le Sénégal dans le cadre de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050.



Dans son intervention, Mme Coly a mis en lumière les nombreux atouts du pays, évoquant notamment sa « stabilité », son « potentiel économique » et la « vision ambitieuse » portée par les plus hautes autorités pour « accélérer la transformation structurelle de l'économie nationale ».



La ministre a particulièrement insisté sur le rôle central de la jeunesse sénégalaise dans cette dynamique. Elle a présenté les « opportunités d'investissement dans des secteurs stratégiques tels que les infrastructures sportives, l'économie numérique, les industries culturelles et créatives ainsi que l'industrialisation ».



Mme Djiréye Clotilde Coly a également invité les partenaires techniques et financiers, les investisseurs privés et les membres de la diaspora à « accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre de projets structurants, notamment dans la perspective de l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 », qu'elle a qualifiés d'« opportunité unique de développement économique, social et sportif ».



Réaffirmant l'engagement du Gouvernement à améliorer continuellement le climat des affaires, la ministre a appelé à la « consolidation de partenariats durables et mutuellement bénéfiques » afin de « contribuer à la réalisation de la vision d'un Sénégal souverain, prospère et compétitif à l'horizon 2050 ».