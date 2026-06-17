Sénégal : le Front syndical pour la défense du travail annonce «une grève générale nationale» le 10 juillet prochain

Face à ce qu’ils considèrent comme une «démarche unilatérale» du gouvernement sénégalais de faire examiner par le parlement les nouveaux codes du Travail et de la Sécurité sociale «sans concertation», les syndicats ripostent. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 17 juin, le Front syndical pour la défense du travail (FSDT) annonce une «grève générale nationale de 24 heures» le vendredi 10 juillet 2026.



À l'origine de la colère : la transmission des projets de loi portant Code du Travail et Code de la Sécurité sociale à l'Assemblée nationale. Le FSDT dénonce l'examen des textes par la Commission des Lois sans «une relecture consensuelle des versions définitives avec les partenaires sociaux». Pour le front, cette «démarche unilatérale constitue une remise en cause grave du dialogue social». Elle viole aussi le «Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable».



Pour éviter le blocage du 10 juillet, les syndicats posent leurs conditions. Ils exigent, entre autres, «la suspension immédiate de la procédure d’examen» des projets de loi, l'ouverture d'une «concertation tripartite sincère, transparente et inclusive» et «l’extension du paiement de l’indemnité de logement » aux contractuels de la santé.



Enfin, tout en avertissant qu'il tiendra le gouvernement pour «seul responsable de toute dégradation du climat social», le FSDT a prévenu qu’il «usera de tous les moyens légaux reconnus par la Constitution» pour mener sa lutte.