Trafic de drogue : le lutteur Lis Ndiago envoyé en prison

Le lutteur Liss Ndiago a été déféré, ce mercredi, devant le Tribunal de Pikine-Guédiawaye. À l'issue de sa comparution, le juge du 2e cabinet a décidé de son placement sous mandat de dépôt pour des chefs d'accusation d'association de malfaiteurs et de trafic de drogue.



Cette mesure intervient dans le cadre d'une enquête ouverte par la Brigade de recherches de Keur Massar. Les investigations des gendarmes portent sur un réseau présumé de trafic et de consommation de stupéfiants, dans lequel plusieurs personnes issues des milieux de la lutte et du spectacle seraient impliquées.



Les éléments recueillis par les enquêteurs ont permis de mettre au jour ce qu'ils présentent comme un réseau structuré, évoluant dans la consommation et la distribution de diverses substances prohibées.