Lutte antitabac au Sénégal : Amadou Moustapha Gaye de la LISTAB dénonce un « échec politique et sanitaire »

Amadou Moustapha Gaye, président de la Ligue Sénégalaise Contre le Tabac (LISTAB), ne mâche pas ses mots. Dans une déclaration, il dénonce l'impasse totale dans laquelle se trouve la lutte antitabac au Sénégal, douze ans après le vote d'une loi pourtant considérée comme ambitieuse.



« Le Sénégal est dernier en Afrique dans la lutte antitabac. Ce n'est pas une information. C'est un constat. C'est aussi un scandale sanitaire. Et c'est, avant tout, une question de responsabilité », martèle M. Gaye.



Une loi de 2014 devenue « lettre morte »



Le 14 mars 2014, le Sénégal se dotait d'une loi antitabac interdisant de fumer dans tous les lieux publics : hôpitaux, administrations, lieux de travail, hôtels, restaurants, bars et discothèques. Douze ans plus tard, ce texte est, selon la LISTAB, totalement inappliqué.



« La loi est violée sur l'ensemble du territoire national, et n'est appliquée ou respectée nulle part », constate Amadou Moustapha Gaye. Dans les établissements scolaires, devant les grilles des écoles, dans les bars et les lieux de travail, on fume partout, au vu et au su de tous. « Le Sénégal est devenu un fumoir à ciel ouvert », assène-t-il.



Pour le président de la LISTAB, cette situation n'est pas le fruit du hasard. « Ce n'est pas une négligence. C'est une démission collective érigée en politique d'État », dénonce-t-il.



Un décret bloqué depuis cinq ans



Au cœur du dysfonctionnement : un décret d'application, relatif aux conditions d'ouverture et de fermeture des débits de tabac, qui erre dans le circuit administratif depuis plus de cinq ans, entre le ministère de la Santé et le Secrétariat général du gouvernement.



« Cinq ans. Deux mille jours de navette administrative pour un texte qui dort quelque part dans une pile de dossiers », s'indigne M. Gaye, soulignant que pendant cette période, les points de vente de tabac ont proliféré sans aucune régulation.



Le ministre de la Santé, Ibrahima Sy, est directement mis en cause par la LISTAB. Selon M. Gaye, il est « sous-informé par sa propre administration » et prend des décisions sur la base de données qui « ne correspondent nullement à la situation réelle de la lutte antitabac au Sénégal ».



Mais la critique ne s'arrête pas à l'actuel locataire du ministère. « Depuis le départ du Dr Awa Marie Coll Seck, initiatrice de la loi de 2014, tous les ministres qui se sont succédé n'ont été d'aucun apport dans la lutte antitabac », déplore Amadou Moustapha Gaye.



Une enquête officielle jugée « scandaleuse et complaisante »



Le président de la LISTAB rejette avec force l'enquête Global Adult Tobacco Survey (GATS), réalisée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), qui proclame une baisse de plus de 25 % de la consommation de tabac au Sénégal.



« Ces chiffres sont scandaleux, douteux et complaisants. Ils ne décrivent pas la réalité sénégalaise », affirme-t-il.



M. Gaye souligne que sur le terrain, on dénombre entre 500 et 700 bars à chicha à Dakar, et que des produits à base de nicotine cigarettes électroniques, produits du tabac chauffé, sachets de nicotine sont accessibles aux jeunes âgés de 10 à 18 ans, qui vapotent en pleine rue, « au vu et au su de tous ».



Face à cette situation, la Ligue Sénégalaise Contre le Tabac formule plusieurs demandes : un audit de tous les financements reçus dans le cadre de la lutte antitabac au Sénégal ; un audit de la gestion et de l'utilisation des fonds par le ministère de la Santé ; un audit des partenaires financiers internationaux.



Par ailleurs, la LISTAB demande au gouvernement de retirer du circuit administratif le projet de loi antitabac finalisé en novembre 2023, affirmant qu'il a été confectionné « sans concertation » avec les véritables représentants de la société civile.



Elle demande également à l'Assemblée nationale de refuser de recevoir ce texte, et au Secrétariat général du gouvernement d'« éviter tout contact avec des individus très compromis dans des agissements répréhensibles ».