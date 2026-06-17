Ghana : Le Président Bassirou Diomaye Faye à Accra pour la conférence de l'ONU sur la traite négrière africaine

Le président de la République a quitté Dakar, ce mercredi, pour Accra, où il participe à la Conférence consultative de haut niveau sur les prochaines étapes menant à l'adoption de la résolution des Nations unies relative à la traite négrière africaine, a annoncé la Présidence sénégalaise.



Cette rencontre, qui se tient dans la capitale ghanéenne, réunit des chefs d'État et de gouvernement, des ministres, des juristes, des universitaires, ainsi que des représentants d'organisations régionales et internationales.



Son objectif est de définir les actions à venir en faveur de la mémoire, de la reconnaissance et de la justice réparatrice.