Forum national du Livre : sept (7) mesures fortes proposées pour asseoir la souveraineté culturelle du Sénégal

Le Forum national sur le Livre et la Lecture s’est ouvert ce jeudi 16 octobre 2025 à Dakar, en présence du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. L’événement, placé sous le thème « Lecture, éducation et souveraineté », marque une étape majeure dans la réflexion sur la place du livre dans le développement culturel et intellectuel du Sénégal.



Lors de la leçon inaugurale, l’Archiviste Dr Adama Aly Pam, représentant de l’UNESCO, a décliné plusieurs propositions stratégiques pour renforcer la politique nationale du livre et de la lecture.



Selon lui, la présence du chef de l’État à cette rencontre rehausse l’éclat et se veut un espace de réflexion et d’engagement collectif. « Il nous invite à repenser les politiques du livre, à renforcer l’éducation, à consolider l’identité culturelle et à inscrire la lecture au cœur du projet de développement et de souveraineté du Sénégal », a-t-il déclaré.





Dr Pam a rappelé que la lecture n’est pas seulement une pratique intellectuelle passive mais le socle de l’éducation, le ferment de l’esprit critique et le vecteur de l’émancipation.



« Un peuple qui lit est un peuple qui s’ouvre, qui dialogue, qui invente son avenir. Un peuple qui lit dans sa langue et dans celles des autres est un peuple souverain, capable d’appréhender le monde à partir de son expérience, tout en participant à l’universel », a dit le chef archiviste de l’Unesco.





Propositions stratégiques pour le Forum du livre et de la lecture



1. Créer une Bibliothèque nationale du Sénégal Institution fondatrice, moderne, dotée de missions de dépôt légal, de conservation, de numérisation et de diffusion. Prévoir des antennes régionales pour constituer progressivement un réseau national de lecture publique. Associer cette infrastructure à un centre de numérisation pour préserver le patrimoine documentaire.



2. Établir un Réseau national de lecture publique : déployer progressivement des bibliothèques communales et départementales, interconnectées et accessibles gratuitement.



3. Développer un réseau de bibliothèques scolaires financé sur le budget du ministère de l’Éducation nationale (cf. exemple Namibien).



4. Renforcer la production éditoriale nationale : mettre en place un fonds national de développement des bibliothèques en soutien aux efforts des municipalités. Accorder une priorité à l’édition dans les langues nationales (wolof, pulaar, sérère, mandingue, diola, etc.), afin de rapprocher le livre des communautés. Favoriser la traduction d’auteurs sénégalais vers d’autres langues pour leur donner une visibilité internationale.



5. Restitution et valorisation du patrimoine documentaire sénégalais initier une négociation diplomatique avec la France pour la restitution ou la mise en dépôt d’archives et manuscrits liés au Sénégal (bibliothèques omarienne conservée à la Bibliothèque nationale de France). Créer un Centre national du patrimoine écrit et documentaire chargé d’inventorier, conserver et valoriser les archives sénégalaises, y compris les manuscrits islamiques détenus par les familles religieuses du pays. Numériser les 14 millions de photographies de la Présidence de la République du Sénégal. Lancer un programme national de numérisation et d’accès en ligne pour démocratiser l’accès aux savoirs.



6. Positionner le Sénégal comme hub régional du livre. Organiser chaque année un Salon international du livre de Dakar, avec une ouverture panafricaine. Candidater pour accueillir le titre de Capitale mondiale du livre de l’UNESCO dans les prochaines années. Promouvoir le Sénégal comme plateforme de coopération Sud-Sud pour l’édition et la circulation du livre africain.



7. Mettre en place un cadre institutionnel et financier durable. Créer un Conseil supérieur du livre et de la lecture, regroupant État, éditeurs, auteurs, libraires et bibliothécaires. Allouer un budget dédié au développement du livre, avec une part garantie du budget de l’éducation et de la culture



« Ces mesures que nous appelons de nos vœux permettraient à votre action d’inscrire durablement son empreinte dans l’histoire et d’assurer la souveraineté culturelle et intellectuelle de notre patrie », a conclu Dr Adama Aly Pam.