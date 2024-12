Foundiougne : le terminal marchand de Ndakhongua opérationnel dès le premier trimestre 2025

Lors de la séance de la Déclaration de Politique Générale (DPG) ce vendredi 27 décembre 2024, le Premier ministre Ousmane Sonko a répondu aux préoccupations des députés concernant le projet du port de Ndakhongua, situé à Foundiougne, dans le centre du Sénégal. L'interpellation portait notamment sur la mise en fonctionnement du terminal marchand de ce port stratégique pour l’économie du pays.



Ousmane Sonko a confirmé que le terminal marchand de Ndakhongua serait pleinement fonctionnel dès le premier trimestre de l'année 2025, répondant ainsi aux attentes de nombreux acteurs économiques et régionaux. Ce port comprend deux terminaux : l’un dédié aux produits pétroliers et l’autre aux marchandises.



Le terminal marchand, une fois opérationnel, devrait jouer un rôle clé dans le dynamisme économique du département de Foundiougne (région de Fatick), et plus largement dans le développement du corridor économique reliant le centre du pays aux autres régions. "Ce projet devrait faciliter les échanges commerciaux, réduire les coûts de transport et dynamiser les secteurs du commerce et de l'industrie au Sénégal", a fait savoir le Premier ministre.



Il a également souligné l'importance stratégique de ce port dans le cadre de la politique de développement des infrastructures du gouvernement. La mise en service du terminal marchand de Ndakhongua est donc attendue avec impatience, tant pour ses retombées économiques que pour les emplois qu’il pourrait générer dans la région.