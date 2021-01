Français tué à Saly: les 7 présumés assassins arrêtés à Dakar

Les présumés assassins d’Yves Mahes, ce ressortissant français tué dimanche dernier, lors du cambriolage de son domicile sis au quartier Niakh Niakhal de Saly, dans le département de Mbour, sont tombés à Dakar. Au nombre de 7, ils ont été arrêtés par la Brigade de gendarmerie des Maristes.



Il s’agit d’Abdourahmane C., Yoba Fally M., Mansour B, Amadou Bour Tanda N., Cheikh G., Bassirou Gaye N., et D.Diagne.



Lors de leur forfait, les malfaiteurs avaient emporté une importante somme d’argent et un véhicule appartenant à la victime. Selon Libération qui donne l’information, c’est cette voiture de marque Dacia, qui a mené les enquêteurs aux assassins présumés.



Les gendarmes se sont rendu compte suite à des vérifications, que la voiture sur laquelle était affiché « à vendre » était bien la propriété de Yves Mahes.



Ce dernier âgé de près de 80 ans et qui était marié à une Sénégalaise, a été tué dans sa maison, à Saly, lors d'un cambriolage. Un énorme butin emporté par les auteurs des faits.