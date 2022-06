France-Danemark: Boubakar Kamara écarté du groupe

Le milieu de l'OM Boubacar Kamara, seul novice dans le groupe France retenu pour les rendez-vous de juin, ne fait pas partie de la liste des 23 joueurs transmise à l'UEFA pour disputer la rencontre entre les Bleus et le Danemark, a constaté l'AFP.



Le sélectionneur Didier Deschamps a convoqué un groupe de 24 joueurs pour les quatre matches de juin en Ligue des nations. Or, seuls 23 peuvent apparaître sur la feuille de match. Kamara sera donc en tribunes au Stade de France, avant les trois rencontres suivantes, le 6 juin à Split contre la Croatie, le 10 juin à Vienne contre l'Autriche et le 13 juin à Saint-Denis contre la Croatie, indique RMC Sport.



Celui qui était également pisté par les « Lions » du Sénégal va devoir patienter pour honorer sa première sélection en Équipe de France.



Le Onze des Bleus qui sera aligné contre le Danemark:



Lloris - Koundé, Varane, L.Hernández - Coman, T.Hernández - Tchouaméni, Kanté - Griezmann, Benzema, Mbappé