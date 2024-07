France – Développement économique de l’Afrique : Macky Sall plaide pour des réformes financières internationales

Lors d’une interview accordée à La Tribune, en marge des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence, Macky Sall, Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète (4P), a plaidé pour des réformes financières internationales en faveur du continent africain.



L’Afrique a récemment été admise au G20 et a obtenu un troisième siège au Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI). Bien que ces avancées soient notables, Macky Sall estime que ce n’est pas suffisant. « L’Afrique doit avoir sa place au Conseil de sécurité comme membre permanent, et les réformes des institutions de Bretton Woods doivent devenir une réalité », a-t-il déclaré. Il souligne que des réformes sur les conditions de financement seraient un grand pas en avant pour le continent.



L'ancien Président sénégalais critique l'efficacité de l’aide publique au développement, qui, selon lui, n’a pas donné les résultats escomptés. « L’aide publique au développement ne peut pas être la réponse attendue par les Africains pour le développement. Nous parlons plutôt aujourd’hui de partenariats et d’accès aux marchés des capitaux dans des conditions soutenables », a-t-il affirmé. Macky Sall demande que l’Afrique ait accès aux marchés financiers avec des conditions équitables, non pénalisées par des systèmes de notation biaisés.



Créé pour faire face aux défis du financement du développement économique, le Pacte de Paris pour les peuples et la planète a été lancé lors du Sommet de Paris en 2023 sous l’égide du Président Emmanuel Macron. Ce pacte réunit 32 pays déterminés à repenser le multilatéralisme pour qu'il soit plus inclusif et transparent. Macky Sall plaide pour une réforme de l’architecture financière internationale, afin que les préoccupations des pays africains, asiatiques et latino-américains soient mieux prises en compte dans le financement du développement et la transition climatique.



Tenu du 5 au 7 juillet, la 24ème édition des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence en France avait pour thème : « Relier des mondes ». Macky Sall a souligné l’importance de relier l’Afrique au reste du monde. « Il faut que l’Afrique soit partie intégrante du commerce mondial, de la production mondiale, pas seulement productrice de matières premières. L’Afrique doit être en mesure de transformer ses matières premières pour créer de la richesse, de la valeur ajoutée et surtout des emplois. Il ne faut plus voir l’Afrique comme un réservoir de ressources naturelles que des puissances viennent exploiter », a-t-il déclaré.



Macky Sall espère que d’ici un an, le 4P devienne une réalité, se transformant en une plateforme multinationale pour un multilatéralisme réformé. « Nous sommes en train de relier l’Afrique à tout le reste du monde », a-t-il conclu, insistant sur la nécessité d’une réforme du Conseil de sécurité pour mieux refléter les réalités contemporaines et les aspirations des pays en développement, informe Le Quotidien.