France : Macron annonce qu’il ne fera «plus de politique» en 2027, après son deuxième mandat

Selon l’AFP, le Président français, Emmanuel Macron, a annoncé, jeudi 23 avril, qu’il ne fera «plus la politique» après la fin de son deuxième mandat, en 2027. Il a tenu ces propos au cours d’un échange avec des élèves de Nicosie (capitale de Chypre), où il effectue une visite officielle en marge du sommet européen informel.



«J’ai pas fait de politique avant et je n’en ferai pas après», a dit Emmanuel Macron, précisant que «le plus dur» actuellement, c’est de défendre sa décennie de gouvernance en ayant «l’énergie (de) reprendre» ce qui n’a pas bien été réussi.



«Ce qui est plus dur après neuf ans, c’est qu’il faut garder ce que tu as bien fait et essayer d’aller plus loin, mais il faut parfois reprendre les choses que t’a mal faites», a-t-il soutenu.



Emmanuel Macron est au pouvoir depuis le 14 mai 2017. Après sa réélection en 2022, il ne peut pas briguer un troisième mandat consécutif en 2027, en vertu de l'article 6 de la Constitution de la Ve République qui limite l'exercice de la présidence à deux mandats successifs. Néanmoins, aucune disposition ne lui interdit de se représenter ultérieurement, par exemple en 2032, après avoir laissé passer au moins un mandat complet.