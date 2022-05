France : Qui est Pap Ndiaye, nommé ministre de l’Éducation nationale?

L’historien spécialiste des minorités est le nouveau ministre de l’Éducation nationale. C’est la première fois qu’il fait son entrée au gouvernement.



Son arrivée au gouvernement est inattendue. Ce vendredi 20 mai, Pap Ndiaye vient d’être nommé ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Il remplace Jean-Michel Blanquer. Cet historien spécialiste des minorités et de l’histoire sociale des États-Unis, et auteur de La Condition noire (éd. Gallimard, 2009), fait ses premiers pas au sein du gouvernement.



Professeur d’histoire sociale à Sciences Po

Après une classe préparatoire littéraire au prestigieux lycée parisien Henri-IV, il entre à l’Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud en 1986, où il passe ensuite son agrégation d’histoire. Par la suite, il devient également titulaire d’un doctorat de l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS). Il y est ensuite maître de conférences avant d’être professeur d’histoire sociale à Sciences Po Paris.



En 2020, il rédige un rapport sur la diversité à l’Opéra de Paris, avec Constance Rivière, secrétaire générale du Défenseur des droits. Depuis l’année dernière, il est directeur général du palais de la Porte-Dorée et dirige le musée de l’histoire de l’immigration. En janvier dernier, Dominique Boutonnat, le résident du CNC (Centre national du cinéma) le nomme président de la «commission Images de la diversité».



Auteur de plusieurs tribunes

Pap Ndiaye n’a jamais caché son engagement politique. En 2012, il a participé à l’écriture de la tribune «Pour une nouvelle République», publiée dans L’Obs , invitant à voter pour François Hollande, alors candidat socialiste à l’élection présidentielle. En 2018, Pap Niaye fait parler de lui en déclarant dans un article du Monde : «Gommer le mot “race” de la Constitution française est un recul». Sur France Inter, le 4 juin 2020, il a par ailleurs affirmé: «L’attitude de déni sur les violences policières en France est classique.»



De père sénégalais et de mère française, Pap Ndiaye a passé son enfance en banlieue parisienne avec sa mère et sa jeune sœur, la romancière Marie NDiaye. Leur mère, Simone, est issue d'une famille de fermiers de la Beauce ; leur père, Tidiane N'Diaye, est le premier ingénieur diplômé de l'École nationale des ponts et chaussées d'Afrique subsaharienne. Le couple s'était rencontré à la résidence universitaire d'Antony mais Tidiane N'Diaye finit par repartir au Sénégal alors que Pap Ndiaye a trois ans et Marie un an.



Leur mère, désormais professeure de sciences naturelles dans un collège, les élève donc seule. Entre la vie à Bourg-la-Reine et les vacances dans la ferme familiale en Beauce, ils ont une « enfance française ».



Ces prochains jours, Pap Ndiaye devra se pencher sur plusieurs sujets. À commencer par le retour des mathématiques dans le tronc commun du programme de première et terminale au lycée, comme promis par Emmanuel Macron et son prédécesseur à l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.



Avec Le Figaro