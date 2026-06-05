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France–Sénégal : Tchouaméni affiche sa confiance avant le choc

À onze jours de son entrée en lice à la Coupe du monde face au Sénégal, l’équipe de France s’est inclinée 2-1 contre la Côte d’Ivoire ce hier au stade de la Beaujoire lors d’un match de préparation.



France–Sénégal : Tchouaméni affiche sa confiance avant le choc
Les Français avaient pourtant pris l’avantage juste avant la pause grâce à Rayan Cherki. Mais au retour des vestiaires, les Éléphants ont renversé la rencontre avec des réalisations de Guéla Doué (53e) puis d’Amad Diallo (84e), infligeant ainsi un revers aux hommes de Didier Deschamps à quelques jours du début du Mondial. Malgré cette défaite, le milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni a refusé de céder à l’inquiétude.

Dans des propos relayés par Le Figaro, le joueur du Real Madrid s’est montré confiant avant le premier rendez-vous mondial contre les Lions:« Il faut qu’on garde la tête froide. Peu importe le résultat de ce soir. Même si on avait gagné, il ne fallait pas crier à l’euphorie. On va continuer à travailler, on a un deuxième match de préparation, je suis sûr qu’on sera encore meilleurs. On sera prêts contre le Sénégal », a déclaré le milieu français.
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Le Figaro

Vendredi 5 Juin 2026 - 12:59


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