"France-Uruguay sera un match chiant", selon Griezmann

« L’Uruguay, c’est un 4-4-2 compact, où ils défendent tous ensemble. Ça sera totalement différent que face à l’Argentine, ça sera un match chiant », prévenait déjà Antoine Griezmann en conférence de presse, dimanche 1er juillet. « Grizou » sait de quoi il parle. A force de côtoyer des Uruguayens, le natif de Mâcon en est venu à boire du maté et à se lever au milieu de la nuit pour regarder Penarol-Nacional, le bouillant derby de Montevideo. Et par « chiant », l’attaquant pense peut-être aussi aux quatre précédentes rencontres entre les deux sélections.



Quatre 0-0 d’affilée entre les deux pays



Le dernier match de compétition entre les Bleus et la Celeste, en phase de groupes du Mondial 2010, s’est soldé par un déprimant 0-0. Exactement le même score que lors du stérile France-Uruguay de 2002. Que les meilleures Coupes du monde françaises, notez.

En fait, cela fait même cinq rencontres entières, que les Bleus tirent à blanc face à l’Uruguay. Pour quatre 0-0 et une défaite 0-1, la dernière, lors d’un amical à Montevideo en 2013, et autant de rencontres restées dans les mémoires pour un nombre de fautes inversement proportionnel à celui des occasions. En novembre 2008, il y a bien eu au Stade de France le retourné de Steve Savidan, pour la seule sélection de l’ancienne idole de Valenciennes et Caen. De mémoire de téléspectateur, il s’agit de l’action la plus notable vue lors de ces trois dernières décennies dans un France-Uruguay.



En tout, les Bleus n’ont plus marqué contre leur bête noire sud-américaine depuis 486 minutes...



Avec Le Monde