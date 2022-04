France: d'un gouvernement à l'autre, une ambiance «particulière»

C'est une ambiance « particulière » qui règne actuellement dans les ministères, témoigne un membre du gouvernement : « On nous a livré les cartons depuis hier. Les membres des cabinets ont trouvé lundi sur leur bureau une note intitulée "votre départ". »



De quoi stresser un certain nombre d'entre eux. Il n'y a plus de contact entre les ministres. C'est chacun dans son coin, à qui cherche une circonscription pour devenir député, à qui fait des offres de service pour garder un maroquin. Mais pas sûr qu'il y ait beaucoup de « survivants » sur les 41 membres du gouvernement. Pour renouveler, c'est maintenant ou jamais.



« Emmanuel Macron s'amuse avec tout le monde, c'est le jeu », souffle le même ministre. Personne ne sait qui il va sortir du chapeau pour remplacer Jean Castex, ni quand. La question que tout le monde se pose, c'est de savoir si le président a déjà le nom du prochain Premier ministre en tête ou s'il cherche encore. Difficile d'imaginer qui est la perle rare qui allie le profil environnemental et social, les deux critères avancés par Emmanuel Macron. Un ancien ministre de droite compatit : « C'est épouvantable pour les ministres, je les plains. Le départ, c'est toujours très violent. »