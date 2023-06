France: effondrement de deux immeubles à Paris, plus d'une vingtaine de blessés dont quatre graves

Deux immeubles en proie aux flammes se sont effondrés mercredi 21 juin en plein Paris. La préfecture de police a fait état en début de soirée de quatre personnes en urgence absolue et vingt-cinq autres en urgence relative. Selon le parquet, deux personnes étaient recherchées dans les décombres de l'immeuble. Un total de 270 pompiers ont été engagés sur place ainsi que 9 médecins. Une enquête a été ouverte pour blessures involontaires, indique le parquet.



Une enquête pour blessures involontaires par violation d'une obligation de prudence ou de sécurité a été ouverte après l'incendie et l'effondrement de deux immeubles mercredi dans le Vᵉ arrondissement à Paris, a indiqué le parquet. « Des détonations ont été entendues, sans que rien ne permette pour le moment de déterminer l'origine du sinistre », a ajouté le parquet. Selon les pompiers de Paris, qui ont mobilisé 70 engins, « une explosion (...) a engendré l'effondrement de deux immeubles ».



Les faits se sont produits rue Saint-Jacques, près de l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce. « Un incendie est en cours rue Saint-Jacques, dans le Ve arrondissement de Paris. Les sapeurs-pompiers de Paris interviennent. Merci de ne pas gêner leur intervention et d’éviter le secteur », a tweeté en milieu d'après-midi le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.