France: l’UNFP dénonce le traitement réservé à Mbappé par le PSG

Comme annoncé par RMC Sport, l'UNFP, syndicat des joueurs, prend position en faveur de Kylian Mbappé dans un long communiqué publié sur leur site, où le traitement réservé par le PSG est dénoncé. Un chiffre de 187 joueurs envoyés dans un loft est également relayé.



"Des joueurs jugés 'indésirables' ou que les clubs souhaitent voir partir à tout prix, en dépit du respect des contrats signés en bonne et due forme, est-il écrit. Des contrats à durée librement déterminée d’un commun accord, donc, entre un employeur et un salarié. Et une bonne dizaine de salariés au Paris Saint-Germain sont concernés, voire plus si l’on ajoute les premiers contrats pros!"



"Depuis que les lofts polluent le football français, l’UNFP n’a eu de cesse de dénoncer cette pratique qui, avec la mise à l’écart du capitaine de l’équipe de France, incitera peut-être – peut-être, parce qu’il faut du courage pour s’attaquer au PSG, au Qatar et au reste… – les instances sportives et politiques à se saisir enfin du dossier, à moins que l’on puisse, en France, empêcher à des salariés d’exercer leur activité professionnelle en toute impunité, poursuit l'UNFP.



'Enfin', oui ! Car faut-il rappeler ici que l’UNFP attend toujours que madame la ministre des Sports daigne nous rencontrer pour évoquer ce sujet et qu’en novembre dernier une délégation de notre syndicat, conduite par Philippe Piat et David Terrier, son président et son vice-président, avait été expulsée par les forces de l’ordre du ministère des Sports pour avoir eu l’outrecuidance d’être venue demander à parler à Amélie Oudéa-Castéra des faits de harcèlement moral dans le football professionnel français?"