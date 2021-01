France: le Covid-19 entraîne une importante surmortalité

667 400 décès. Jamais dans son histoire récente, la France n’avait enregistré une aussi importante mortalité sur une année. C’est 53 900 de plus qu’en 2018 et en 2019, soit 9% d’augmentation et encore les chiffres risquent d’être réévalués dans les prochaines semaines.





Si la croissance de la population et son vieillissement peuvent expliquer une partie de cette mortalité record, l’épidémie de Covid-19 a provoqué deux pics au printemps et en automne. La France a notamment enregistré plus de 2 000 morts presque tous les jours entre le 16 mars et le 19 avril.



Baisse de la criminalité et des accidents

Malgré une baisse de la criminalité et des accidents de la route dus au confinement, la surmortalité a surtout concerné les personnes âgées de plus de 65 ans, avec plus 10% selon les chiffres de l’Insee alors que le nombre de décès a chuté de 6% pour les moins de 25 ans.