France : le journaliste sportif Didier Roustan est décédé à l'âge de 66 ans

Didier Roustan est mort. Le journaliste sportif, ex-présentateur de Téléfoot et chroniqueur régulier de L’Équipe du Soir sur la chaîne l’Équipe, est mort ce mercredi 11 septembre.



« Cannois passionné, attaché aux rouge et blanc, il aimait le football, par dessus tout le beau jeu et les belles histoires. Il avait inventé un nouveau langage télévisuel autour du ballon rond, empli d’esprit positif et de poésie », a réagi le maire de Cannes David Lisnard sur le réseau social X.



Didier Roustan avait une longue carrière derrière lui à la télévision puisqu'il avait débuté dès 1976 au service des sports de TF1 lors d'un stage. C'est sur cette chaîne qu'il se fait connaître puis reprend le célèbre magazine Téléfoot en 1984.



Au sommet, il quitte pourtant la première chaîne pour rejoindre Canal+ au début des années 1990. Il y présente un magazine omnisport Mag Max avant de rejoindre France 2 en 1992. Il y forme un duo iconique avec Eric Cantona pour commenter la Coupe du monde 1994 aux Etats-Unis. Ces dernières années, il avait également collaboré avec TV5 Monde ou La Chaîne L'Equipe et en radio à Europe 1 et RTL.