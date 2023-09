France: le président Macron propose une «autonomie» à la Corse et réjouit les nationalistes

Comme le président l’a lui-même qualifié, il s’agissait d’un « moment historique », avec des élus de l'Assemblée de Corse qui ont chaleureusement applaudi le président et se sont levés à l'issue de son discours. Car Emmanuel Macron a prononcé le mot tant attendu d'« autonomie » et une nouvelle étape va donc être franchie :



« Nous devons avancer, et il faut pour cela l'entrée de la Corse dans notre Constitution. Pour répondre au besoin de reconnaissance, éviter de nouvelles confrontations, allons au-delà des totems pour les uns, des tabous pour les autres. Au fond, ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République. »



Un modèle sur mesure donc. Et pour mettre en œuvre ce processus, le chef de l'État a fixé une limite de « six mois » aux élus corses pour plancher sur un texte de révision constitutionnelle. Celui-ci donnerait une « autonomie » à l’île, mais en restant dans les limites de la République, pour que « cette étape permette d'ancrer pleinement la Corse dans la République et de reconnaître sa singularité ».



« Ce ne sera pas une autonomie contre l'État ni une autonomie sans l'État », selon les mots du président. Il a donc répondu aux deux attentes les plus fortes des Corses : le statut de résident et la co-officialité de la langue. Ces deux points cruciaux n'étaient pas négociables pour les élus autonomistes.



Cette révision constitutionnelle devra désormais être approuvée par le Parlement réuni en congrès. Une nouvelle étape à franchir, et pas la plus simple.



Les élus pro-autonomie majoritairement favorables au discours de Macron

Pour Bertrand Pancher, président du groupe Liot à l'Assemblée groupe, qui compte trois députés corses pro-autonomie, la révision constitutionnelle est indispensable pour parvenir à l'autonomie de la Corse. Il salue l’entreprise du chef de l’État et appelle à « écouter les gens ».