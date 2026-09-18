USA : Trump, «avec effet immédiat», bannit d’accès à la maison blanche trois médias dont CNN

Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé «avec effet immédiat» l’interdiction d’accès à la Maison de trois grands médias américains, dans une publication sur son média Truth Social. Sont directement visés les chaînes de télévision CNN et MSNOW (récemment rebaptisée ainsi), ainsi que le pure player politique Politico. Il accuse les rédactions de ces médias de propager continuellement des Fake News (fausses informations), reprenant sa rhétorique habituelle contre la presse hostile à sa politique.



«Les médias ne devraient pas être autorisés à écrire ou rapporter constamment de la Fiction et des Mensonges lorsqu'ils couvrent le président des États-Unis, l'administration Trump ou les États-Unis d'Amérique», a martelé le président de 80 ans, avant de prévenir que «d'autres médias propagateurs de fausses informations suivront».



De son côté, l'Association des journalistes de la Maison-Blanche (WHCA) a immédiatement réagi dans un communiqué, dénonçant une « atteinte intolérable à la liberté de la presse » et au Premier amendement de la Constitution américaine.