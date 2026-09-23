Turquie: un adolescent ouvre le feu devant son lycée et fait plusieurs blessés

Une fusillade s'est produite, mardi 22 septembre, devant un établissement scolaire de l'ouest de la Turquie, à Manisa, près d'Izmir. L’attaque a fait onze blessés parmi les élèves, dont deux dans un état grave, selon un dernier bilan officiel. L'auteur est un jeune scolarisé dans l’établissement. Cette fusillade intervient alors que plusieurs violences graves ont touché des écoles turques cette année.



L’attaque s’est produite aux alentours de 8 heures du matin (heure locale, 5 heures TU), au moment où les lycéens entraient dans l’établissement. L’assaillant, un élève du lycée âgé de 15 ans et équipé d’un fusil de chasse, a tiré sur un groupe de jeunes, au niveau de la rue qui passe devant l’école. Il n’est pas entré à l’intérieur. Des images de vidéosurveillance le montrent en train de quitter les lieux, son arme toujours à la main, précise notre correspondante à Ankara, Anne Andlauer.



Le suspect a, semble-t-il, ouvert le feu sans raison apparente avant de tenter de s'enfuir, selon les médias locaux. « Tous nos élèves ont été évacués », a déclaré Selami Kapankaya, le gouverneur du district de Turgutlu, dans l'ouest de la Turquie.



Le jeune, les parents et le grand-père arrêtés par la police



La police et des équipes médicales se sont déployées à Turgutlu, dans la province de Manisa, près de la grande cité balnéaire d'Izmir, après l'attaque, selon la chaîne de télévision privée NTV. « Onze élèves ont été blessés, dont deux grièvement. Le mineur qui a mené l'attaque a été rapidement appréhendé et placé en garde à vue », a écrit le ministre de la Justice, Akin Gurlek, sur son compte X.



Il a rapidement été interpellé par les forces de l’ordre, ainsi que ses parents et son grand-père. « La manière dont l'arme utilisée lors de l'attaque s'est retrouvée entre les mains du mineur, les conditions dans lesquelles elle était conservée et supervisée […] ainsi que des allégations de harcèlement avant l'incident font toutes l'objet d'une enquête », ajoute le ministre.



Cette fusillade intervient après plusieurs incidents violents survenus dans des établissements scolaires de Turquie depuis le début de l’année. En avril, un élève de 14 ans avait ouvert le feu dans une école du sud-est du pays, tuant un enseignant et dix élèves.