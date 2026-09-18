Hausse des prix du carburant : Macron appelle à être «mobilisés pour essayer d'en traiter les causes»

En France, face aux urgences sociales et politiques, le président Emmanuel Macron a réuni, ce vendredi 18 septembre, les chefs de partis et les candidats à la présidentielle 2027 à l'Élysée. À la sortie de la réunion, il a soutenu, face au peuple, que la situation du pays «est grave», appelant à «d'abord rester unis, mobilisés».



En fin de mandat, Macron a aussi évoqué la hausse des prix du carburant liée au détroit d’Ormuz et à la guerre en Iran. «Les prix à la pompe atteignent des niveaux historiques qui font aujourd'hui beaucoup souffrir», a-t-il admis, tout en appelant à être «mobilisés pour essayer d'en traiter les causes», surtout que «la division nous rendra moins forts pour affronter ces crises».



Pour rappel, Emmanuel Macron est à un peu plus de six (6) mois de la fin de son mandat. Il ne peut pas se représenter pour un troisième mandat consécutif en 2027, mais la Constitution française n'interdit pas totalement son retour plus tard dans la course à l’Elysée. Il quittera ses fonctions au plus tard le 14 mai 2027, après deux quinquennats consécutifs. Pour l’heure, il dit vouloir être «le garant de la bonne tenue» de la présidentielle du 18 avril (premier tour) et 2 mai (deuxième tour) prochains.