France: un enseignant poignardé à mort et deux blessés dans un lycée à Arras

Un homme armé d'un couteau a tué un professeur et fait deux blessés vendredi 13 octobre dans un lycée d'Arras, dans le nord de la France, a appris l'agence France-presse (AFP) auprès de la préfecture et de source policière.



Un agent de sécurité est en urgence absolue et un enseignant est légèrement blessé, selon une source policière.



L'auteur des faits a été interpellé par la police, a précisé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur X (anciennement Twitter).



Le président français Emmanuel Macron est attendu à Arras. L'Assemblée nationale a suspendu ses travaux en solidarité avec les victimes.