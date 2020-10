France: une nouvelle conférence sociale en pleine deuxième vague épidémique

Qu'il semble loin déjà ce premier rendez-vous de juillet, où un Jean Castex fraîchement nommé séduisait les partenaires sociaux avec un ton plus conciliant, notamment sur le calendrier des réformes.



Entre-temps, le doute s'est installé, les syndicats à l'unisson veulent désormais des garanties. D'abord, sur l'abandon de la réforme de l'assurance chômage, qui en l'état promet de réduire les droits des demandeurs d'emploi, selon eux. Des garanties aussi sur le report du débat sur les retraites, toujours prévu pour la fin de cette année.



Du côté de Matignon, on entend surtout faire le point sur les réponses du gouvernement à la crise économique, comme par exemple les effets du plan jeunes annoncé en juillet dernier.



Mais les patrons du Medef et de la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises) aussi ont leurs récriminations : les contreparties aux entreprises soutenues par l'État, et actuellement en débat au Parlement, irritent au plus haut point dans le contexte économique actuel.



D'autres thèmes moins polémiques seront sur la table ce lundi lors des débats en présence du ministre de l'Économie Bruno Le Maire, notamment. Les partenaires sociaux discuteront également des pistes en faveur de la mobilité professionnelle entre des secteurs affectés par la crise sanitaire et économique.