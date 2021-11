François Yvinec, le président de Brest entre 1981 et 1991, est mort

Brest a annoncé jeudi la disparition de François Yvinec, président du club entre 1981 et 1991, à l'âge de 89 ans. Il était retiré dans le sud de l'Espagne depuis 2001, avec sa compagne Maïté Lopez, qui était son interprète lors de sa légendaire aventure en Colombie en 1987 (pour ramener Roberto Cabanas).Les années Yvinec (neuf en D1, une en D2) furent celles de la débrouille, du culot, de la « négo » permanente avec les autorités et les créanciers de tout poil, mairie, URSSAF, banques, celles aussi des « coups » tentés en matière de recrutement, par un président tout-puissant, malin, qui avait du nez et du charisme. Dans le tableau, les entraîneurs (De Martigny, Nenkovic, Dewilder) n'avaient pas trop voix au chapitre.