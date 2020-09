Francophonie: Aïssatou Sy-Wonyu devient la nouvelle Directrice de la région Afrique centrale et Grands lacs de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)

Madame SY-WONYU prend du coffre. Celle que l’on présente dans le milieu de la communauté scientifique et de recherche, comme une crack, arpente désormais le haut du pavé de la Direction régionale Afrique centrale et Grands lacs de l’AUF, en remplacement de Monsieur Adel Ben Amor, professeur hospitalo-universitaire, ancien Président de l’Université de Monastir (Tunisie), ancien chef de cabinet du Ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des Technologies de l’Information et de la communication. Son prédécesseur, selon une note interne, parvenue à Confidentiel Afrique, Adel Ben Amor a occupé ce stratégique poste pendant 2 ans (du 1er septembre 2018 au 31 Août 2020).



La nouvelle Directrice Régionale de l’AUF est Maître de conférences des universités françaises, titulaire d’un Doctorat en Lettres de l’Université Paris III – Sorbonne Nouvelle. Son parcours professionnel est ponctué d’expériences diverses. Après avoir œuvré 30 ans dans le domaine de l’enseignement supérieur en France et au Cameroun, Madame Sy-Wonyu a orienté sa carrière vers la coopération internationale et la consultation. Elle a notamment occupé les postes de Responsable-pays de Campus France, de Directrice déléguée de l’Antenne de Douala de l’Institut français au Cameroun et de Directrice générale de ASW-Consulting, un cabinet d’expertise-conseil en stratégie et formation.



Aïssatou Sy-Wonyu, à peine a l’épreuve de ses nouvelles fonctions, entend travailler dans la continuité de l’action de son prédécesseur, Adel Ben Amor, en étroite collaboration avec tous les membres et les partenaires de la région Afrique centrale et Grands lacs de l’AUF, pour la mise en œuvre de la stratégie de l’Agence. Elle s’attachera à renforcer, consolider et développer les échanges entre la Direction Afrique centrale et Grands Lacs de l’AUF et les établissements universitaires qui lui sont rattachés, ainsi que les divers partenaires institutionnels de la région.



Confidential Afrique