Francophonie et jeunesse : le Président Faye échange avec le Recteur de l’AUF sur les enjeux à venir

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience ce jeudi à une délégation de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), conduite par son Recteur, le Professeur Slim Khalbous. La rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs de l’Assemblée générale de l’AUF, qui se tiendra au début du mois de novembre à Dakar, sous le parrainage du chef de l’État.



Cet événement majeur réunira les responsables d’universités et d’institutions membres de l’AUF venus de divers pays de l’espace francophone. Il portera sur le rôle de la jeunesse francophone dans la transformation des sociétés et les perspectives de la coopération universitaire au sein de la Francophonie.



Le Président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé, à cette occasion, l’engagement du Sénégal en faveur de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, ainsi que son attachement à la promotion de la jeunessecomme moteur de développement et d’intégration dans l’espace francophone.



L’audience a permis de passer en revue les préparatifs logistiques et institutionnels de cette rencontre internationale, qui marquera une étape importante pour la consolidation des liens entre les universités francophones et la mise en œuvre de nouveaux projets de coopération académique.