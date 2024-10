Francophonie: l'OIF passe de 88 à 93 États et gouvernements membres

L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a annoncé samedi 5 octobre, lors du XIXe Sommet de la Francophonie au Grand-Palais à Paris, l'adhésion de cinq nouveaux membres au sein de l'organisation, passant de 88 à 93 États et gouvernements, rapporte RFI.



Ces nouveaux arrivants sont le Chili, l'État allemand de la Sarre, la Nouvelle-Écosse, l'Angola et la Polynésie française. « Notre organisation modernisée a su prouver qu'elle gagnait chaque jour en attractivité et influence », a souligné Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIF, lors de son discours de clôture.