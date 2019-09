Frapp-France degage annonce l'arrestation du rappeur Abdou Karim Gueye et 8 autres camarades

Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP FRANCE DEGAGE) a annoncé ce jeudi l’arrestation du rappeur Abdou Karim Gueye et 8 autres camarades sur sa page facebook.



« Abdou Karim Gueye et 8 autres camarades sont actuellement au commissariat de Plateau. Ils ont été arrêtés au moment où ils distribuaient des flyers pour sensibiliser les citoyens sur la spoliation de nos ressources naturelles. Nous exigeons la libération… », lit-on sur la page.