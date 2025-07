Fraude à la BOA des Maristes : un guichetier-payeur détourne 14,9 millions de FCFA au préjudice d’une cliente

Un cas de détournement présumé de fonds a éclaté à l’agence de la Bank of Africa (BOA) située aux Maristes à Dakar. Alassane Diawara, guichetier-payeur, a été arrêté par la Section de recherches (SR) de Dakar et déféré pour "abus de confiance et vol" portant sur 14,914 millions de FCFA, préjudiciables à son employeur et à une cliente.



D’après les éléments de l’enquête, Diawara était chargé des opérations de retrait et de dépôt d’espèces pour les clients de l’agence. C’est dans ce cadre qu’il a rencontré D. Guèye, une cliente régulière qu’il assistait pour ses transactions. Profitant de sa position, il aurait imité sa signature afin d’effectuer des retraits frauduleux sur son compte, sans son autorisation .



La supercherie a été révélée après qu’une réclamation de D. Guèye a alerté la banque : celle-ci a constaté un manque de 14.914.000 FCFA sur son solde. Une enquête a rapidement identifié Diawara comme l’auteur des opérations suspectes. Interrogé par les gendarmes, l’employé a reconnu les faits, mais a justifié son acte en affirmant avoir utilisé l’argent pour « faire du social en direction des talibés » .