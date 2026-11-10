Fraude documentaire à Rosso : la Dnlt démantèle une filière de vente de papiers d’état civil sénégalais

Le commissariat spécial de Rosso a mis à la disposition de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (Dnlt) un nommé Zakaria D. B., se disant footballeur domicilié à Nouakchott (Mauritanie). Selon Libération, il s’est présenté au poste de police pour les formalités de passage vers la Mauritanie, muni d’une carte d’identité sénégalaise délivrée le 22 août 2024 au nom de Zakaria B., né le 31 décembre 2005 à Fanaye, dans le département de Podor.



Interpellé, il a soutenu avoir obtenu l’acte de naissance par l’intermédiaire de son cousin S. Sow, qui aurait des contacts à la mairie de Fanaye. Les investigations ont révélé que l’identité de son père biologique ne figurait pas sur l’acte présenté, et qu’il aurait profité des audiences foraines tenues à Podor pour obtenir indûment un jugement d’autorisation d’inscription de naissance à Fanaye.



L’agente municipale reconnaît les faits



Le déplacement à Fanaye a permis d’identifier l’agente municipale N. Sy comme étant l’initiatrice du jugement, transcrit sans aucun document attestant la nationalité du demandeur. Conduite à la Dnlt, elle a reconnu les faits, affirmant avoir été sollicitée par S. Sow et s’être fiée à ses dires. Elle a déclaré avoir reçu 6 000 ou 7 000 francs CFA pour les frais de justice et autres.



Le registre de l’année 2024 a été saisi et placé sous scellés.