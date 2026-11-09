PLF 2027: le budget 2027 du ministère de la Famille rejeté sur fond de doutes

Le projet de budget 2027 du ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités n’a pas été adopté par la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, à la majorité de ses membres.



Cette décision intervient à l'issue de l'examen mené ce lundi 9 novembre 2026 en présence de la ministre Marie Angélique Mame Selbé Diouf. Lors de son passage devant les députés, la ministre avait présenté un projet de budget arrêté à 238 890 293 362 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et à 230 640 293 362 FCFA en crédits de paiement (CP).



Au cours des échanges, plusieurs réserves ont été soulevées par les parlementaires pour justifier ce rejet. Les préoccupations ont notamment porté sur la sincérité des prévisions budgétaires, leur cohérence avec la situation des finances publiques, ainsi que sur l’articulation du texte avec la loi de finances rectificative (LFR) 2026, qui n’avait pas été adoptée par l’Assemblée nationale.