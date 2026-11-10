Plan Diomaye pour le Sénégal Oriental : Tambacounda valide 726 projets d’un montant de plus de 275 milliards de FCfa

Le gouverneur de Tambacounda, Abdourahmane Ndiaye, a présidé, lundi 09 novembre, un atelier de validation des 726 projets et programmes retenus comme contribution de la région au Plan Diomaye pour le Sénégal Oriental (Pdso).



D’un montant global de plus de 275,3 milliards de FCfa, ce plan couvre la période 2027-2031. Il cible prioritairement l’accès à l’eau et à l’assainissement, la santé, les transports et l’éducation, L’Observateur, citant une note d’information de la gouvernance de Tambacounda. Parmi les 726 projets et programmes proposés à l’échelle régionale, les départements de Tambacounda et de Koumpentoum en portent à eux seuls la moitié.



Les enveloppes les plus importantes concernent l’eau et l’assainissement, avec 59,4 milliards de FCfa, la santé, avec 59,0 milliards de FCfa, le transport, avec 34,7 milliards de FCfa, et l’éducation, avec 27,1 milliards de FCfa.



Des projets structurants



Les principaux projets structurants proposés intègrent la valorisation écotouristique du Parc national de Niokolo-Koba, pour un montant de 32 milliards de FCfa, dont l’étude de faisabilité est déjà réalisée.

Le plan régional comprend également le programme Pisea de sécurité de l’eau et d’assainissement, pour 25,4 milliards de FCfa, le déploiement de la couverture sanitaire universelle, pour 17,8 milliards de FCfa, ainsi que l’implantation d’une unité de production de compresses, de coton et de gaz médicaux, pour 24,8 milliards de FCfa.



Pour le volet infrastructures, le plan prévoit la construction et la réhabilitation de 300 km de pistes de production, pour un coût de 12 milliards de FCfa, ainsi que la construction de ponts et de forages multi-villages dans le département de Goudiry, pour 14 milliards de FCfa.



Appel à la célérité



Le Gouverneur de Tambacounda a insisté sur la célérité dans la réalisation des projets et programmes. Il a précisé que sur les 251 projets en cours d’exécution, le taux moyen de réalisation ne s’élève qu’à 36 %, et que 18 chantiers sont aujourd’hui à l’arrêt, dont plusieurs proches d’être livrés.