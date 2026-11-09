Assemblée nationale : rejet du projet de budget 2027 du ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission de la Culture et de la Communication de l’Assemblée nationale, n’a pas adopté le projet de budget pour l'exercice 2027 du ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, défendu par le ministre Alpha Thiam.



Pour l’année 2027, le budget prévisionnel de ce département ministériel s’élève à 28 830 798 238 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et à 28 626 308 238 FCFA en crédits de paiement (CP).



Cette proposition budgétaire traduit une évolution contrastée par rapport à l’exercice 2026. Les autorisations d’engagement enregistrent une baisse de 85 658 983 FCFA (environ 0,30 %), passant de 28 916 457 221 FCFA à 28 830 798 238 FCFA. À l'inverse, les crédits de paiement connaissent une hausse de 278 545 371 FCFA (soit 0,98 %), progressant de 28 347 762 867 FCFA à 28 626 308 238 FCFA.



Au cours des échanges, plusieurs parlementaires ont exprimé de vives réserves quant à la sincérité budgétaire du texte soumis et à son articulation avec la loi de finances rectificative (LFR) 2026, précédemment rejetée par l’Assemblée nationale. Les députés ont également interpellé le ministre sur l’efficacité des mesures gouvernementales destinées à lutter contre la cherté de la vie.



Soumis au vote à l’issue des débats, le projet de budget 2027 du ministère a été rejeté à la majorité des membres de la commission élargie.