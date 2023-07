Fraude organisée au Bac: le cerveau recevait entre 50.000 et 200.000 FCFA pour chaque adhésion

Au Sénégal, pendant les épreuves de l’examen du Baccalauréat, session 2023, des cas de fraude ont été signalés. Nos confrères du journal L'Observateur nous apprennent que le cerveau recevait entre 50.000 et 200.000 FCFA pour chaque adhésion à la fraude, d'après les aveux des candidats pris sur le fait.



Le directeur de l'Office du baccalauréat, Sossé Diop sans plus de précision fait savoir qu'à "chaque fois qu'il y a une enquête, il y a, à peu près les mêmes noms qui sortent et pourtant, ils sont encore là, il faut en finir."



Rappelons qu'en 2017, la justice sénégalaise avait prononcé des peines de 5 ans contre les auteurs de fuites au Bac. Ils étaient au total 42 prévenus, proviseurs, candidats jugés pour escroquerie, obtention frauduleuse d'avantages matériels indus. Des chefs d'accusation qui pourraient peser sur la bande récemment identifiée.