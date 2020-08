Fraude sur les terminaux électroniques de la Bank of africa: le Pdg de Transit des grandes entreprises arrêté

Sidy Moctar Yatassaye, Président directeur général (Pdg) de Transit des grandes entreprises (Tge), a été arrêté et mis en prison lundi par la Section de recherches (Sr). Cité dans l’affaire de fraude sur les terminaux électroniques de la Bank of africa (Boa), il a été en cavale dans la sous-région depuis plusieurs mois.



L’affaire remonte en février dernier. Cinq-cent-quatre-vingt-sept (587) millions de F Cfa ont été pompés des caisses de la Boa. Smart digital avait demandé à la banque l’ouverture d’un compte courant et de trois Tpe (Terminal de paiement électronique). En violation des textes, la Boa avait mis les Tpe à la disposition de Sidy Moctar Yatassaye et de sa société.



La banque a reçu de la plateforme Gim Uemoa plusieurs contestations sur des opérations frauduleuses opérées à partir de ces trois terminaux, informe Libération.



Sommé de s’expliquer, M. Yatassaye a préféré prendre la fuite. Croyant qu’il pouvait revenir tranquillement au Sénégal, il a été aussitôt arrêté par la Sr suite à un mandat d’arrêt lancé contre lui.