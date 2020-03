Fraude sur les terminaux et paiement électrique: 587 millions FCFA volés à la Bank of Africa

Le quotidien Libération a fait une révélation dans sa livraison de ce vendredi 27 mars. Le responsable commercial à Smart Digital, Aboubacar Sadikh Dieng a discrètement été placé sous mandat de dépôt, dans une affaire qui aura causé un préjudice de 587 millions FCFA à la Bank of Africa.



Moussa Diouf, directeur général de Smart Digital-fermé sur ordre du Procureur et Sidy Moctar Yatassaye, PDG de Transit des grandes entreprises sont recherchés.



Le trio est impliqué dans cette rocambolesque affaire de fraude sur les terminaux et paiement électrique. 587 millions FCFA ont été ainsi pompés de la Bank of Africa, avant qu'elle ne reçoive l'alerte des structures habilitées.



Smart Digital avait demandé a cette banque l'ouverture d'un compte courant et de trois TPE. En violation des textes, elle a mis les TPE à la disposition de Sidy Moctar Yatassaye et de sa société. En février dernier, la BOA a reçu de la plateforme GIM Uemoa plusieurs contestations sur les opérations frauduleuses opérées à partir de ces trois terminaux.



Saisi pour des justificatifs, Massa Diouf a transmis plusieurs documents à la BOA. Mais avant que la banque ne découvre que tous les justificatifs étaient faux, le patron de Smart Digital s'était envolé, selon Libération, dans la nature. Les investigations de la banque ont permis de découvrir que des paiements frauduleux d'un cumul de 587 millions FCFA ont été réalisés à partir de TPE.